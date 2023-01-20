Отдых в Краснодарском крае резко подорожал

Отдых в Краснодарском крае в 2023 году подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные туроператоров.

Наибольшей популярностью на лето у россиян пользуются курорты Кубани. На Сочи, Анапу и Геленджик приходится 38, 19 и 16% бронирований соответственно.

Также востребованы на лето путевки в Кавказские Минеральные Воды - 15% бронирований. При этом на долю Крыма приходся только 3%.

Эксперты отмечают, что подорожание отдыха может продолжиться по мере увеличения загрузки гостиниц. // Фото «Петрозаводск говорит»