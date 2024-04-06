Отцы устроили драку со стрельбой около детского сада

Отцы ожидали своих детей около детского садика и поссорились. Конфликт перерос в драку и перестрелку, передает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент случился рядом с детским садом на улице Автомагистральной и попал в кадр камеры уличного видеонаблюдения. Видно, что сначала прозвучали несколько выстрелов, потом раздались крики, мужчины вступили в драку, затем один из них побежал за другим с пистолетом.

Пострадавшего увезли в больницу, он предположительно ранен из травматического пистолета.

Местные жители рассказали, что пострадал уроженец Киргизии. В отношении второго участника конфликта могут возбудить уголовное дело о разбое. // фото: скриншот видео «Злой Екатеринбург»/ Telegram