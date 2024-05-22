22 мая 2024, 13:51
Отчаянные жители Карелии открыли купальный сезон
В Пряжинском районе начали купаться в водоемах еще до начала официального открытия купального сезона
Бодрость и свежесть дарят купальщикам карельские водоемы.
«Вода уже не «колючая». На День пионерии мы на даче каждый год открываем купальный сезон», — рассказала петрозаводчанка Надежда Николаенко.
Купальный сезон в Карелии длится недолго и, как правило, наступает он в середине лета. Карелы шутят, что летом надо купаться, пока снег не идет.
«Вода - улет! Невероятные ощущения свежести и бодрости!» — восторгается жительница Чалны.
Другие, более нерешительные люди, называют отважных купальщиков супергероями. Действительно, температура воды в водоемах Карелии пока не превышает плюс 10 градусов.
Инспекторы ГИМС МЧС России напоминают, что вода еще холодная и опасная, поэтому купание запрещено до установленного срока. // фото Надежды Николаенко