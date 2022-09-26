Отца утонувшего на Онежском озере ребенка все еще ищут

Вечером 25 сентября нашли тела троих погибших в Онежском озере туристов. В Госкомитете Карелии по ОЖ и БН сообщили, что одного пропавшего все еще ищут. Предположительно это отец утонувшего 5-летнего ребенка.



Напомним, катер с приезжими из Петербурга и местным лодочником перевернулся в акватории озера 24 сентября. На данный момент найдены двое взрослых погибших и один ребенок. Все, кроме малыша, были без спасательных жилетов.

Пока не удалось обнаружить одного мужчину. Предположительно это отец малыша. Спасатели продолжат поиски с помощью специальной техники и водолазов. // Фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН