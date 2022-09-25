Пожарные рассказали, что горело сегодня в Петрозаводске

Стало известно о том, что горело сегодня на Ключевой. Там вспыхнул таунхаус площадью 200 квадратных метров, сообщает ИА «Республика».

Напомним, ранее жители Петрозаводска сообщали о том, что Ключевую затягивает дымом. В районе чувствовался едкий запах.

На месте происшествия работали пять единиц техники и 16 пожарных карельской столицы. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Огонь успел повредить цокольный этаж и натяжной потолок в одном из помещений. На пожаре никто не пострадал. Фото ИА «Республика»