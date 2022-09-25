Женщина погибла в ДТП в Карелии

Сегодня вечером в Карелии в ДТП погибла женщина. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

Инцидент случился между деревней Косалма и поселком Кончезеро. Столкнулись два автомобиля.

В результате инцидента пострадали 41-летняя женщина и 59-летний мужчина. Женщина умерла в карете скорой помощи. Мужчина доставлен в Кондопожскую ЦРБ с различными травмами. Фото: unsplash.com