Найдены тела погибших на Онежском озере туристов из Санкт-Петербурга

Тела туристов из Санкт-Петербурга, погибших при крушении катера в Кондопожском районе на Онежском озере, найдены. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, трагедия произошла вечером 24 сентября. По данным республиканской прокуратуры, моторная лодка «Вымпел 5400 МС» потерпела крушение у острова Сярь в акватории Горской губы Онежского озера в 19:55. Управлял лодкой житель Карелии. Помимо него на борту находились шестеро туристов из Санкт-Петербурга.

Собственник лодки был доставлен в Кондопожскую ЦРБ с переохлаждением. Двое пассажиров сумели доплыть до берега и выжили. Тело еще одного пассажира нашли сразу, троих, в том числе, пятилетнего ребенка, искали.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура взяла ход расследования под контроль.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства, предъявляемых к организации отдыха туристов, обеспечению безопасности на водном объекте», - отметили в ведомстве. Фото МЧС по РК