От петрозаводчан ждут предложений по совершенствованию «Гипербореи»

Мэрия Петрозаводска принимает предложения по совершенствованию «Гипербореи». Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля.

Горожан просят высказывать свои идеи о возможных будущих новых площадках для «Гипербореи», конкурсах и прочих активностях. Предложения можно присылать на почту Городского дома культуры domprima@onego.ru.

«Если предложений о дальнейшем развитии фестиваля поступит много, мы вынесем их на голосование, чтобы горожане смогли сами решить, какие из них считают наиболее достойными реализации», - отметили организаторы «Гипербореи».