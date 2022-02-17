«Прорицателя» внесли в обновленное издание русско-вепсского словаря

В Карелии выпустили исправленное издание «Нового русско-вепсского словаря». Количество значений в нем выросло на треть. Среди новых слов: приоритет – ezisija, прорицатель – endustai, бордюр – röunramk и многие другие.

По мнению составителей – Нины Зайцевой, Марии Муллонен и Ольги Жуковой, а также членов орфографической комиссии и ученых в области вепсского языкознания, развитие языка идет настолько быстро, что по прошествии 15 лет после выхода первого издания потребовался пересмотр наполнения словаря.

В новом издании, выпущенным издательством «Периодика», продолжена работа по составлению терминологии и новейшей, необходимой для современного языка лексики. Стоит отметить, что словарь предназначен для студентов, школьников, литераторов и работников СМИ. Сам язык вепсов, ближайшими родственниками которого являются карельский, финский, эстонский, ижорский и водский, распространен в нашем регионе, а также в Ленинградской и Вологодской областях.