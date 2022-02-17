Больше тысячи зараженных ковидом выявили за сутки в Карелии

На 17 февраля в Карелии зарегистрировано 116097 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 15109 детей.

За прошедшие сутки выявлен 1001 инфицированный (124 - дети), из них непривитых – 951.

В ковидных стационарах получают лечение 1063 пациента, в состоянии средней тяжести находятся 1000 человек, в тяжелом – 55, из них непривитых - 54.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь восьми крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 107564 человека, за последние сутки – 998.

За сутки зарегистрированы трое умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1373 человек. // Фото: fernandozhiminaicela/