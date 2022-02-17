Движение по мосту на юге Карелии затруднится из-за ремонта

Ремонт моста затруднит движение для транспорта по участку автодороги «Кола» на территории Олонецкого района. Работы начнутся в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Ограничения введут при пересечении моста через реку Мегрега на 272-м километре трассы Р-21. Проезд организуют в формате реверсивного движения и включат светофор.

Водителей попросили учитывать это обстоятельство и заблаговременно планировать поездки по указанному направлению. // Фото: g63.ru