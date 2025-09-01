От первоклассника до выпускника вуза – в Петрозаводске радовались все!

С Днем знаний! В этот день мэр города традиционно посещает торжественные линейки в школах, и в 2005 году Виктор Масляков отправился в школу №38. Кстати, ее считали уникальным образовательным учреждением.

«Задача городской власти – помочь каждой школе обрести свое лицо», - сказал Виктор Масляков на линейке. На базе этого учебного заведения уже десять лет работал центр здоровья, функционировал тренажерный зал. При необходимости прямо на базе школы дети проходили курс массажа, витаминизацию, а также у школьников была возможность воспользоваться помощью психолога и психиатра. В школе была установлена система очистки воды и воздуха. На уроках в обязательном порядке проводили физкульт-паузы. Виктор Масляков заявил, что это учреждение собираются сделать опорной школой микрорайона по развитию спорта. К этому имелись неплохие предпосылки. В 2004 году ученики этой школы заняли второе место в президентских соревнованиях по многоборью.

...

В сорока трех учебных школах Петрозаводска начался учебный год, за парты сели 27,5 тысяч учеников. Особенно волнительным этот день обычно бывает для первоклассников, в 2005 году их было почти две тысячи. Но ведь этот праздник не только для них. Волнуются в этот день и те, кто пошел в одиннадцатый класс, то есть ребята, для которых это Первое сентября стало последним в их школах.

Первый раз в последний класс будущий выпускник Степа Гомулькин, как и десять лет назад, вышел из дома вместе с мамой. Разница в том, что на этот раз Степа был против такого эскорта. Но разве удержишь родительницу, если она решила исполнить свой долг? Впрочем, у школы мама отстала, чтобы не смущать ребенка: «Я и сейчас волнуюсь, и тогда. Хотя эти десять лет прошли вообще незаметно. Как вчера было».

Свой первый день в школе Степа помнил хорошо.

«Я хромал! У меня башмак ногу натер. Это было самое интересное. А так… все красиво было, с мамой за ручку шел», - вспоминал Степа.

Учился он средне, про золотую медаль даже не думал, а вот на ковер к директору его вызывали не раз. Нормальный подросток – таких учителя хоть и ругают, но все же любят.

«Мне кажется, что самые ужасные в школе, они потом становятся самыми хорошими и примерными – и в семье, и вообще. И очень законопослушными гражданами», - считала Нинель Черкасова, классный руководитель 11Б школы искусств №1. За десять лет учебы Степа стал на 70 сантиметров выше, почти на сорок килограммов тяжелее. Но главные изменения произошли в другом: «Ответственности немножко школа научила. За свои поступки отвечать. Друзей нашел новых. Умнее стал, раз уроки были».

В этот день во всех школах в центре внимания первоклашки. Для них в городе организуют праздники. Старшеклассники развлекались сами – кто во что горазд. Законный повод у них был – в их жизни прозвенел последний Первый звонок.

Праздничные линейки состоялись, но массовых гуляний в 2005 году не было (всем были памятны события в Беслане в 2004 году). Но в ДТДиЮ состоялся концерт для первоклассников, а старшеклассники участвовали в традиционном, пятнадцатом по счету конкурсе «Я – мэр моего любимого города». На кресло мэра Петрозаводска претендовали 8 участников. Как всегда, им нужно было предоставить свою программу по развитию города с использованием современных компьютерных технологий и победить на лучшее знание Петрозаводска.

Кроме того, ребятам предстояло принять единственно правильное решение в сложной ситуации, якобы сложившейся в городе. Все участники конкурса получили ценные призы и подарки. А победила в конкурсе Ярослава Егураева. И ей предстояло вручать приз победителю подобного конкурса в будущем году.

В старейшем вузе Карелии – педагогическом университете прошел юбилейный – 75-й набор первокурсников. Конечно, же там, где готовят учителей, Первое сентября было праздником. Более восьмисот ребят начали в тот день учиться на девяти факультетах КГПУ. На набережной у главного корпуса для них состоялась торжественная линейка.

Те из ребят, кто подисциплинированнее, пришли загодя и терпеливо ждали начала. Именно с ними поговорили журналисты, которые тоже стараются на все события успеть пораньше.

-С веселый настроением пришел! Радостно. Плохо только, что солнца нету, дождь пошел, - сожалел Алексей Гридин, который поступил на физвос.

-Счастлива, что поступила сюда. У меня есть большое желание выучиться, - подхватила Мария Мамаева.

-Они хорошие! – была уверена Галина Ширшина, которая тогда была начальником отдела по работе со студентами КГПУ, а в 2013-2015 гг была мэром Петрозаводска. – То, что они хорошие, видно уже по тому, как они собираются на линейке.

Первокурсники 2005 года были более серьезные – они больше думают о завтрашнем дне, считали взрослые. Они прагматично планировали свою жизнь. Выбор для учебы одного из лучших вузов на всем Северо-западе – еще одно тому подтверждение. Сразу после торжественной линейки новоиспеченные студенты-первокурсники отправились на свою первую лекцию. Об истории вуза им рассказали студенты старших курсов.

Таким было 1 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.