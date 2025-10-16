16 октября 2025, 17:55
Жители Карелии стали скупать антидепрессанты
Карелия вошла в топ-5 регионов России по количеству купленных антидепрессантов
Фото: «Петрозаводск говорит»
За первое полугодие показатель скупленных антидепрессантов составил 1,4 тыс. упаковок на каждые 10 тыс. жителей региона. Этим делится "РБК Карелия".
Также аналитики отметили рост показателя. В сравнении с прошлым годом количество купленных антидепрессантов выросло на 16%. Карелия заняла пятое место среди регионов России по этому показателю.
Больше всего покупают такие препараты в Санкт-Петербурге: на каждые 10 тыс. человек пришлось 2,2 тыс. упаковок препаратов. Меньше всего антидепрессанты приобретают жители Республики Тыва - 65 упаковок.