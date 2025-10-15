Максим Мазуровский рассказал, зачем семь раз ездил в прифронтовые зоны

Фото: из личного архива Максима Мазуровского

Общественный деятель, продюсер фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский недавно вернулся из седьмой поездки в зону СВО и прифронтовые территории. Местные ТГ-каналы мгновенно откликнулись новыми порциями «информации» о его «повышении»: он точно идет на выборы. На какие, никто не знает, но сто процентов что-то возглавит. То ли станет депутатом Заксобрания, то ли будет руководить местным отделением «ЕР», то ли поработает мэром Петрозаводска. В каких выборах Максим Мазуровский собирается принять участие, мы спросили у него самого.

- Максим, завершилась седьмая твоя поездка за три года в зону СВО. Что это было на этот раз? В каком составе и с какой целью?

- В этот раз ездил с победителями конкурса патриотической песни «Россия - это мы!» - группой «Музыкальный рубеж» из Мурманска. Впервые был в роли играющего тренера - одновременно продюсера и исполнителя. С нами также ездили волонтёры из Екатеринбурга, они развозили маскировочные сетки по частям. По дороге к Донецку побывали на «Саур-могиле». Вдохновляющее место с тяжёлой историей. Там и у мемориала «Острая могила» в Луганске снимали кадры для клипа на песню «Героем надо быть», с ней мурманские музыканты и победили в конкурсе.

Каждая поездка в зону СВО и прифронтовые территории - перемещение в другой мир. Там осознаёшь, как хорошо мы живём обычной жизнью. Большая война на пороге. Думаю, она затронет и Карелию. Судя по всему, скоро вторая мобилизация.

Мы живём в состоянии войны уже несколько лет. Многие до сих пор не поняли, что это третья мировая, только особого, гибридного вида. Она одновременно идёт на земле – пули, дроны, ракеты и разрушения, в экономике – санкции, зоны влияния, контроль торговых путей, цифровые валюты и, самое главное – в умах. И эта идеологическая война за умы – самая разрушительная. И пока идёт военная война, не будет очередной пандемии.

Для понимания: потери от распада СССР и проигрыша в идеологической войне значительно превзошли человеческие и инфраструктурные потери от Великой отечественной войны. Та война унесла 26 миллионов жизней за 4 года, но после победы всего за одно поколение страна стала главной мировой державой, приобрела новые территории и зоны влияния. А распад СССР привёл к демографическим потерям в 25 миллионов человек за поколение (и эти потери ещё продолжаются), утрате огромных территорий, потере экономического потенциала, научно-технического превосходства и, самое главное, была утрачена система смыслов и ценностей, объединявшая народы. И это до сих пор делает невозможным восстановление утраченного.

Я – боец идеологического фронта. Поднимаю там настроение и дух парней, а здесь, рассказывая о поездках, добавляю свою лепту в нашу победу.

- «Знающие люди» уверяют, что никто просто так туда не ездит. Или за большие деньги, или за преференции в бизнесе. Отметиться, так сказать, выслужиться, и что-то за это получить. Что ты на это скажешь?

- Да, даже в Карелии есть примеры попыток избежать наказания и заработать политические очки от подобных поездок. Однако эти поездки обычно разовые, особенно у чиновников и политиков. Я – не политик или чиновник, и это была уже седьмая поездка. Кстати, каждая из них требует средств на дорогу, оборудование, каждая требует времени. Кроме благодарностей от военных и главы Карелии я за это ничего не получил. Мне приятно, что мой маленький вклад в общую победу отмечают.

- 2026 - год больших выборов. Пойдешь в депутаты Заксобрания Карелии или в Госдуму России?

- Как некоторые любят судить по себе… Статус депутата или позиция чиновника для меня – большие ограничения. Моя свобода, во всех смыслах, мне дороже.

- Но тебе ведь наверняка поступают какие-то предложения? Учитывая твой опыт продюсирования больших мероприятий, организаторские способности, неугасающую энергию... Расскажи, какие предложения.

- Таких предложений пока не было, но буду рад, если они появятся.

- Вести свой собственный бизнес - это всегда большой риск. Почему ты отказываешься от стабильной работы, например, на госслужбе?

- Во-первых, я там был. Во-вторых, доходы не сопоставимы. И я уже говорил, что это ограничения, а не возможности. Руководители разного уровня знают, что я рядом, делюсь с ними своими мыслями и предложениями. Рад, что иногда их принимают, и это приносит пользу.

- Где и кем ты видишь себя, свое дело в ближайшие десять лет?

- Хороший вопрос… Очень хочется сохранить и развивать фестиваль «Воздух Карелии». Слава Богу, руководство Карелии и наши федеральные кураторы поддерживают любимое дело моей жизни. Кстати, к вопросу о госслужбе и депутатстве - напомню, что именно фестиваль стал первой «жертвой» моих политических амбиций.

Хотелось бы, как прежде, работать с артистами не только в России и не только русскими. Мне это нравилось, и это приносило хороший доход.

Вижу себя здесь. Я жил во многих местах, но дом мой в Карелии. Тут моя семья и близкие. Мне очень нравится путешествовать, особенно по работе, но живу я тут.

Буду рад быть полезным в направлении образования, повышения квалификаций. Как тренер, преподаватель, автор книг. Три года назад вышла моя первая книга – о смысле жизни и национальной идее. Сейчас пишу научно-фантастический философский роман о русской космической миссии к орбите Плутона в 2040 году. Мне нравится писать, отзывы на рукопись исключительно положительные и восторженные.

- А можешь поделиться подробностями о романе?

- Роман называется «Мир 2.0», супруга называет его «Поехали 2.0». Орбитальная станция «Мир-2» в 2025 году получает инопланетный сигнал с приглашением на встречу на орбите Плутона и новыми технологиями для этого полёта. Благодаря советскому наследию и ядерному двигателю, русские выигрывают космическую гонку, летят много лет, общаются с представителями более развитой цивилизации.

Это роман о настоящих героях (не супергероях!), где космические открытия переплетаются с геополитической интригой, а любовная история разворачивается на фоне «нового дивного мира» искусственного интеллекта и роботов на Земле и практически ядерной войны…

Это история о том, как космос меняет не только технологии, но и души людей, и как маленькая команда может изменить судьбу всей планеты.

Другими словами, о том, что говорит Сергей Борисович Переслегин. Кстати, он – прообраз одного из героев романа. Мне осталось только написать финал. Пока выбираю из вариантов: «жили они долго и счастливо», «нам всем конец» или что-то между ними.