Шандалович поздравил с праздником анестезиологов-реаниматологов

16 октября отмечается День анестезиолога-реаниматолога. На пленарном заседании Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил коллег с профессиональным праздником, отметив, что в республиканском парламенте работают сразу три представителя этой профессии.

У нас единственный парламент в стране, где три анестезиолога-реаниматолога. Коллеги, поздравляю и всех наших коллег»,

- сказал Шандалович.

Спикер парламента, Заслуженный врач Карелии подчеркнул, что анестезиологи-реаниматологи ежедневно находятся на передовой борьбы за жизнь пациентов в самых тяжёлых ситуациях. Он вспомнил своего наставника — основоположника медицины критических состояний Анатолия Петровича Зильбера, который помог ему определиться со специальностью во время учёбы в Петрозаводском государственном университете.

В этот день хочется поблагодарить судьбу за то, что на моём жизненном пути встретился выдающийся учёный, основоположник медицины критических состояний Анатолий Петрович Зильбер. Он помог мне, тогда студенту медфака ПетрГУ, найти врачебную специальность по душе»,

- написал в соцсети Элиссан Шандалович.

Председатель карельского парламента пожелал коллегам крепкого здоровья, поддержки близких, профессиональных успехов, спокойных смен и как можно большего числа спасённых жизней.

Отметим, что одной из самых сложных в медицине специальностей владеют депутаты парламента Карелии Элиссан Шандалович, Леонид Лиминчук и Алексей Хейфец.