Снова похолодает в пятницу в Карелии

Завтра, 17 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -1,+1°С, днем +4,+6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°С, днем +3,+8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2+3, ясно.

В Сегеже -1+4, малооблачно.

В Сортавале +1+6, ясно.

Ожидается умеренная геомагнитная буря.