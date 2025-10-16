Из плана приватизации исключены два карельских предприятия

Вопрос о приватизации карельских предприятий ООО НПК «Карбон-Шунгит» и ОАО «Лахденпохьяагросервис» карельские депутаты обсудили на заседании Законодательного Собрания Карелии, которое состоялось 16 октября. Государственные доли этих предприятий попали в план приватизации на 2026 год, что вызвало неоднозначную реакцию общественности и активно обсуждалось в карельских СМИ.

Ранее на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ депутаты поддержали поступившую от и.о. Главы Карелии Андрея Сергеева поправку об исключении ООО НПК «Карбон-Шунгит» и ОАО «Лахденпохьяагросервис» из плана приватизации.

Когда мы ознакомились с планом приватизации, мы были против того, что будет приватизироваться уникальное предприятие Республики Карелия «Карбон-Шунгит». Мы чувствовали, что здесь должна быть какая-то коррупционная составляющая. Поэтому на всех уровнях мы выступили против того, чтобы оно приватизировалось. И сейчас мы благодарны руководителю правительства Республики Карелия Сергееву Андрею Сергеевичу, что он внес предложение, услышал нас, по поводу снятия с торгов данного предприятия»,

- сказал депутат Сергей Андруневич.

Карельские депутаты единогласно проголосовали за исключение из плана приватизации предприятий ООО НПК «Карбон-Шунгит» и ОАО «Лахденпохьяагросервис».