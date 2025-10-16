Несовершеннолетнюю преступницу посадили на домашний арест

В Петрозаводске 15-летнюю девочку обвинили в жестоком избиении мужчины. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 14 декабря 2025 года и с одновременным установлением ограничений в общении, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Несовершеннолетняя - ученица общеобразовательной школы. Ее обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство. Ранее она избили 41-летнего мужчину, когда была с подругой в баре.

Суд также запретил обвиняемой общаться с потерпевшим и свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и сети «Интернет» (за исключением целей прохождения дистанционного обучения), получать и отправлять почтово-телеграфные отправления.