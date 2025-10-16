16 октября 2025, 16:43
Баня сгорела под Петрозаводском
В Прионежье сегодня днем вспыхнула частная баня
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Сегодня днем в Прионежском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
По данным источника, сигнал о происшествии в СНТ Каменка поступил на пульт дежурного в 12:04. Сообщалось о возгорании в частной бане.
В результате пожара строение было значительно повреждено. Люди не пострадали. Причина инцидента выясняется.
