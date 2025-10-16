Баня сгорела под Петрозаводском

Сегодня днем в Прионежском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, сигнал о происшествии в СНТ Каменка поступил на пульт дежурного в 12:04. Сообщалось о возгорании в частной бане.

В результате пожара строение было значительно повреждено. Люди не пострадали. Причина инцидента выясняется.

