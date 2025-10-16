Петрозаводчанин нашел место для парковки, администрации не понравилось

В Петрозаводске местный житель оцепил место для парковки при помощи цепей. В администрации на это отреагировали: призвали убрать незаконный объект, иначе правонарушителя ждет ответственность.

Петрозаводчанин на улице Андропова рядом с домом номер 3 повесил две цепи и оградил участок дороги. В администрации это приравняли к установке незаконного объекта и призвали снести его до 31 октября.

