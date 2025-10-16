16 октября 2025, 17:14
Петрозаводчанин нашел место для парковки, администрации не понравилось
Фото: администрация Петрозаводского округа
В Петрозаводске местный житель оцепил место для парковки при помощи цепей. В администрации на это отреагировали: призвали убрать незаконный объект, иначе правонарушителя ждет ответственность.
Петрозаводчанин на улице Андропова рядом с домом номер 3 повесил две цепи и оградил участок дороги. В администрации это приравняли к установке незаконного объекта и призвали снести его до 31 октября.
