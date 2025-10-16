16 октября 2025, 17:45
Здоровый интерес

Россияне узнали, какие продукты мешают выспаться

Врачи назвали категорию продуктов, которая мешает выспаться
торговый зал
Фото: freepik

Сладкие продукты с большим содержанием сахара ухудшает качество сна, отметили врачи. Этим делится "Lenta.ru".

Для качественного сна большое значение имеет фаза глубокого сна. Именно в этот момент накопленная информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Но если этот процесс нарушить, то у человека ухудшается концентрация и способность запоминать материал. 

В статье назвали ряд продуктов, которые негативно влияют на фазу глубокого сна. Это сладости, алкоголь и красное мясо. 

Обсудить
Метки: 
здоровье
сон
сладости