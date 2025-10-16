Россияне узнали, какие продукты мешают выспаться

Сладкие продукты с большим содержанием сахара ухудшает качество сна, отметили врачи. Этим делится "Lenta.ru".

Для качественного сна большое значение имеет фаза глубокого сна. Именно в этот момент накопленная информация переходит из кратковременной памяти в долговременную. Но если этот процесс нарушить, то у человека ухудшается концентрация и способность запоминать материал.

В статье назвали ряд продуктов, которые негативно влияют на фазу глубокого сна. Это сладости, алкоголь и красное мясо.