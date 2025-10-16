Ольгу Шмаеник наградили Почетным знаком Законодательного Собрания

16 октября на заседании Заксобрания Карелии заместитель председателя карельского парламента Ольга Шмаеник была награждена Почетным знаком парламента Карелии. Спикер парламента Элиссан Шандалович поздравил Шмаеник с юбилеем и отметил значительный вклад своего заместителя в развитие и совершенствование законодательства Карелии. Он поблагодарил Ольгу Шмаеник «за любовь к республике, за неравнодушное отношение к избирателям».

Мы знаем, насколько вы трепетно относитесь к своей работе и с какой отдачей работаете»,

- сказал он.

Ольга Шмаеник поблагодарила коллег за теплые слова и поздравления. Она высказала слова благодарности своим избирателя, которые четвертый созыв подряд выбирают ее депутатом. По ее словам, предложения избирателей со временем воплощаются не только в региональные, но и в федеральные законы. «Это наша общая награда, потому что мы коллегиальный орган, мы все решения принимаем вместе», - сказала она по поводу вручения ей Почетного знака.

Заместитель Главы республики по внутренней политики Роман Голубев поздравил Ольгу Шмаеник с юбилеем. По его словам, она одна из самых опытных депутатов в Карелии.

Ольга Николаевна всегда, даже в сложной ситуации, находит и правильные слова, и возможность сохранять хорошее настроение, бодрость духа, что немаловажно в нашей работе, всегда очень конструктивна»,

- сказал Голубев.



