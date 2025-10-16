Клуб «Товарищ» отметил юбилей в Петрозаводске

Клубу «Товарищ» 60 лет. Одной из первых тринадцати его участников в 1965 году стала журналист Валентина Акуленко. Почему этим людям так интересно друг с другом? Почему многие из них собираются вместе спустя 60 лет? Чему такому сакральному научили их в «Товарище»? Об этом мы спросили у товарищей на их юбилейной встрече.

Принято считать, что из клуба «Товарищ», который был создан при газете «Комсомолец», вышли сплошь журналисты. Но это не так. Валентина Хорош, например, стала хорошим преподавателем, наставником для многих поколений детей. Она гордится тем, что в этом году к юбилею «Товарища» вышел специальный номер журнала «Социальная педагогика».

Клубом старшеклассников «Товарищ» руководил журналист Евгений Давыдов. Его с большим теплом вспоминают все те, кто хоть как-то прикоснулся к этому общественному движению. Ведь это были не просто заметки в газету, написанные подростками, но и «Веснянки», «Зимовки», летние трудовые лагеря, археологические раскопки, походы, погружение в мир песен, стихов и хороших книг.

А ещё, все, кто вышел из «Товарища», удивительно хорошо и молодо выглядят. Какое-то волшебное средство они там всё-таки получили.