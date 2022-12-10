Освещение на трассе «Фонтаны» будет работать до позднего вечера

Специалисты продолжают готовить трассу «Фонтаны» к новому спортивному сезону. Об этом рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Накануне было проведено базовое уплотнение снежного покрова на лыжной трассе. Впереди намечены работы по очистке «Фонтанов» от поросли.

«Что касается освещения – свет на «Фонтанах» планируем включать ежедневно в 6:00 и в утренние часы выключать вместе с городскими фонарями, в вечернее время - включение в 15:30 вместе с городским освещением, выключение в 22:30», - отметил градоначальник. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com