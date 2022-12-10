«Армейцы» из Кондопоги разгромно проиграли в Подмосковье

Накануне команда «СКА-Карелия» проводила свой очередной матч первенства МХЛ. «Армейцы» встречались в Мытищах с МХК «Атлант».

Игра прошла с преимуществом хозяев и завершилась разгромной победой «Атланта». Итоговые цифры на табло - 4:0.

«СКА-Карелия» остается на 35-м месте в таблице первенства МХЛ. В активе команды из Кондопоги всего 5 побед в 29 играх.

Следующий матч «СКА-Карелия» проведет в Мытищах сегодня против того же соперника. // Фото: пресс-служба МХК «Атлант»