Федерация настольного тенниса Карелии превратилась в закрытый клуб?

Текст: Елена Малишевская

Прошедший чемпионат Карелии по настольному теннису вскрыл множество проблем в этом виде спорта. Соревнование началось со скандала: руководители федерации пытались не допустить к борьбе за медали двух сильнейших игроков – Ксению Адасенко и Руслана Гарифова. В итоге спортсмены отстояли право на участие, подтвердили статус лучших, завоевав золото в личном и парном разрядах. Но не стали молча переживать обиду. Вслед за ними решили высказаться и другие теннисисты и тренеры республики.

Мастеру спорта по настольному теннису, многократному чемпиону Петрозаводска и Карелии, победителю Первенства Европы 2007 года Ксении Адасенко пришлось долго препираться с организаторами республиканского чемпионата, чтобы ее допустили к соревнованиям. Формальный повод отказа – в октябре она не участвовала в городском турнире. Однако на то у Ксении была уважительная причина, связанная с реабилитацией старшего сына.

Ксения Адасенко

«Такого цирка я не помню уже давно. Нет регламента или положения, где указано, что до чемпионата Карелии допускаются только игроки, участвовавшие в чемпионате города. По крайней мере, нас с таким документом не ознакомили. В общем, сорок минут скандала, съемки СМИ, настоятельная просьба предоставить письменный отказ о недопуске, и мне разрешили играть. К сожалению, в последнее время настольный теннис - это место интриг, разборок и несправедливости!».

Отсутствие в открытом доступе каких либо регламентов и положений – то, в чем руководителей федерации обвиняют и все остальные спортсмены и тренеры. Вот официальный сайт, если мы зайдем в раздел Положения/Анонсы, то увидим объявления за 2020 год. То есть последние два года теннисисты были лишены возможности увидеть даже расписание турниров. Вот группа в ВК, 11 тысяч подписчиков, большая аудитория, но и там нет документов.

Юлия Савинская

Юлии Савинской, чемпиону Петрозаводска по настольному теннису 2022, удалось получить регламент проведения региональных соревнований. Правда, для этого пришлось делать запрос заместителю директора Центра спортивной подготовки Александру Баканчуку. Почему спортсмены должны таким образом добывать документ, который просто нужно опубликовать и довести до сведения всех теннисистов? В регламенте есть расписание, так вот 3 декабря на квалификационные соревнования никто не заявился, оплаченный зал стоял пустой. Но как заявиться на то, о проведении чего не подозреваешь?

«Коммуникация полностью отсутствует. Федерация - это очень узкий круг людей, и все его знают. Это несколько человек, которые принимают решения самостоятельно. Эти решения не открыты, никаких документов мы не видим. То есть мы пытаемся что-то найти, мы хотим ехать играть, но получается, что это никому не нужно»,

- прокомментировала Юлия Савинская.

Как итог утаивания информации – в чемпионате республики участвовали только спортсмены из Петрозаводска (дети плюс двое мужчин и две женщины) и Медвежьегорска (дети, только один взрослый участник). Теннисистов из других районов не было.

Николай Угаров, представитель настольного тенниса Сегежи:

«Уже много лет мы не выезжаем ни на какие соревнования, мы о них просто не знаем. Говорят, есть сайт, но там, кроме фотографий, никакой информации нет. Накануне чемпионата, 1 декабря, нам позвонили, спросили: приедете? Но собрать команду за один день было нереально».

Валерий Мукусимов, представитель настольного тенниса Костомукши:

«Зная наши контакты, организаторов и активных людей в Костомукше, федерация не приглашала. Обидно, когда соревнования проходят без спортсменов. Наверное, у федерации другие задачи, мы с ними не пересекаемся».

Андрей Кулагин, представитель настольного тенниса Кеми:

«Чемпионат - позор на всю страну. Настольный теннис в районах Карелии давно брошен на произвол судьбы. Все сами покупают инвентарь, проводят турниры, живут этим. Мы давно сами по себе. Федерация Карелии даже сетки не присылает, шаров хоть коробку, я уже не говорю про отношение к игрокам».

Заслуженный тренер Карелии Марина Шарова с сожалением констатирует, что за последние несколько лет ни один карельский спортсмен не смог даже просто отобраться на первенство страны, а крупные турниры в республике больше не проводятся. А ведь еще в 2012 году женская сборная Карелии была в восьмерке сильнейших на чемпионате России. Марина Маратовна более пятидесяти лет профессионально занимается спортом как игрок и как тренер и не припомнит, когда карельский теннис оказывался бы в столь плачевном состоянии.

Тренер Марина Шарова со своими ученицами

«Практически все городские и республиканские соревнования проводятся с грубыми нарушениями базовых правил нашей игры - без судей и счетчиков, без открытой жеребьевки, из-за чего постоянно возникают конфликты. Большие вопросы вызывает и формирование сборных команд Карелии: отсутсвуют четкие критерии отбора, а списки не согласуются с тренерским советом спортивной школы. Мне как старшему тренеру было отказано в возможности даже увидеть их несколько дней назад. Фактически федерация настольного тенниса Карелии превратилась в закрытый клуб, действующий отнюдь не в интересах развития нашего вида спорта в республике, а в личных интересах конкретных тренеров и их ближайших родственников».

Минспорта Карелии отреагировало на запрос журналистов по поводу скандала на прошедшем турнире. Правда, очень лаконично:

"Центр спортивной подготовки совместно с Министерством образования и спорта Карелии уже разбирается в ситуации с недопуском спортсменов к соревнованиям, будет проведена рабочая встреча с руководителем республиканской федерации".

Награды Ксении Адасенко и Руслана Гарифова на чемпионате РК

Нам кажется, что такую встречу давно пора проводить, но не в закрытом формате, а с привлечением спортивной общественности. Назрело множество вопросов, и спортсмены, тренеры, профессионалы, любители вправе их задать. Например, почему информации о сроках, регламенте и правилах допуска на чемпионат РК нет и не было на официальном сайте? Как формируется сборная команда Карелии на Первенство Северо-Западного федерального округа? Поедет ли, вообще, наша команда на СЗФО? И будут ли туда включены сильнейшие игроки - чемпион Карелии 2022 Руслан Гарифов, чемпион Карелии 2022 Ксения Адасенко и чемпион Петрозаводска 2022 Юлия Савинская?

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по настольному теннису пройдет с 25 по 29 января 2023 года в поселке Сиверский Ленинградской области. Надеемся, там все же будут наши прославленные спортсмены. Тем более что ехать им совсем недалеко. // Фото: Ксения Адасенко, Юлия Савинская, Марина Шарова, Андрей Кулагин, Никита Власов.