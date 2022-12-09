Карельские ориентировщики продолжают успешно выступать на Кубке России

Ориентировщики из Карелии успешно выступают на Всероссийских соревнованиях. Кубок России по спортивному ориентированию проходит в Югорске, сообщили в Минспорта РК.

Лучший результат среди спортсменов до 15 лет в гонке лонг показал Максим Трегубов.

Валерии Мокринской совсем немного не хватило, чтобы войти в тройку призеров в группе девушек до 18 лет. Она заняла в итоге 4 место. Достойно выступила и Ксения Ананьева, она на восьмом месте.

Напомним, ранее стало известно, что бронзовую медаль соревнований завоевала Александра Русакова. // фото: Минспорта Карелии