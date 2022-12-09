Александра Русакова взяла медаль на Кубке России в Югорске

Карельская спортсменка Александра Русакова завоевала медаль всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В эти дни в Югорске проходит Кубок России по спортивному ориентированию. Не затерялась на турнире наша землячка.

Мастер спорта Александра Русакова в гонке с общего старта заняла третье место и завоевала бронзовую медль соревнований. // Фото: паблик «Спорт - норма жизни Карелия»