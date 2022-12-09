09 декабря 2022, 12:07
Спорт

Александра Русакова взяла медаль на Кубке России в Югорске

Ориентировщица из Карелии завоевала бронзу на крупных соревнованиях

Карельская спортсменка Александра Русакова завоевала медаль всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В эти дни в Югорске проходит Кубок России по спортивному ориентированию. Не затерялась на турнире наша землячка.

Мастер спорта Александра Русакова в гонке с общего старта заняла третье место и завоевала бронзовую медль соревнований. // Фото: паблик «Спорт - норма жизни Карелия»

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новости Карелии