09 декабря 2022, 12:07
Александра Русакова взяла медаль на Кубке России в Югорске
Ориентировщица из Карелии завоевала бронзу на крупных соревнованиях
Карельская спортсменка Александра Русакова завоевала медаль всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
В эти дни в Югорске проходит Кубок России по спортивному ориентированию. Не затерялась на турнире наша землячка.
Мастер спорта Александра Русакова в гонке с общего старта заняла третье место и завоевала бронзовую медль соревнований. // Фото: паблик «Спорт - норма жизни Карелия»