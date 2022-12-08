Карельская биатлонистка стала 7 на Всероссийских соревнованиях

Биатлонистка из Карелии показала хороший результат на Всероссийских соревнованиях в Ханты-Мансийске. Ульянова Черепанова стала седьмой, сообщили в Минспорта Карелии.

Первый день состязаний по биатлону завершился в четверг, 8 декабря. Соревновались юниоры из разных регионов страны.

Карельская спортсменка заняла 7 место на дистанции 7,5 километра с чистой стрельбой. // фото: Минспорта Карелии