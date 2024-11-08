Освещение модернизировано на улице Виданской в Петрозаводске

В Петрозаводске завершена модернизация наружного освещения на улице Виданской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На магистрали установили 20 новых опор освещения и 30 новых фонарей. Сейчас на объекте завершается благоустройство территории после проведения земляных работ.

В администрации отметили, что всего в 2024 году в городе были запланированы работы по замене освещения примерно на 20 улицах. Большая часть работ уже завершена. // Фото мэрии Петрозаводска