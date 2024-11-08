Глава Карелии получает поздравления с высокой наградой Родины

В эти часы Глава Карелии Артур Парфенчиков получает множество поздравлений с высокой наградой.

С награждением Орденом Александра Невского Артура Парфенчикова поздравила знаменитая балерина, народная артистка России Илзе Лиепа.

От всей души поздравляю Артура Парфенчикова с заслуженной наградой – Орденом Александра Невского!

– написала Илзе Марисовна.

Артистка отметила высокий уровень культурного развития Карелии, особо упомянув уникальный музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony», который появился по инициативе Артура Парфенчикова в 2017 году.

С высокой наградой поздравил Главу Карелии известный российский врач, общественный и политический деятель Николай Дайхис директор ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России».

Поздравляю Главу Карелии Артура Олеговича Парфенчикова с высокой государственной наградой! Уже год мы с семьей переехали в Карелию и видим, как республика развивается в различных отраслях!

- написала известная российская биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону с 2000 года Анна Богалий.

Хочу отметить неоценимую поддержку спорта и, в частности, биатлона со стороны Артура Олеговича. Так, в Костомукше открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс, а также продолжается развитие лыжно-биатлонного комплекса города. На «Кургане» в Петрозаводске вот-вот будет введено в эксплуатацию новое здание, где разместятся спортсмены и тренеры. Это уникальное место, находящееся в самом сердце города, радует всех великолепными лыжными трассами!

- подчеркнула спортсменка.

Поздравило Артура Парфенчикова Всероссийское общество охраны природы и его председатель – известный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Поздравляю Главу Республики Карелия Артура Парфенчикова с высокой государственной наградой! Карелия стала первым регионом, с которым Всероссийское общество охраны природы заключило соглашение о сотрудничестве в сфере экологического образования, сохранения водных и лесных ресурсов, решения проблем, связанных с мусором. Пусть этот курс на экологическое развитие Карелии сохранится! Желаю новых успехов и свершений!

- написал Вячеслав Фетисов.

Поздравления Главе Карелии продолжают поступать.