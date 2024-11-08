«Земский почтальон», выплаты за детей-инвалидов, поддержка библиотек

Парламентарии Северо-Запада поддержали все инициативы, подготовленные законодателями Карелии. Это произошло в рамках 66-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

Конференция прошла в Вологодской области 7 ноября. В ней приняли участие и.о. председателя Законодательного собрания республики Ольга Шмаеник, председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, председатель постоянного Комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления Анна Лопаткина.

Как рассказала по итогам заседания Ольга Шмаеник, парламентарии Северо-Запада поддержали все инициативы, подготовленные законодателями Карелии.

Мы предложили установить ежемесячные выплаты для приемных родителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Другая инициатива касается включения в федеральную программу модернизации почтовых отделений дополнительных критериев, которые дадут возможность в приоритетном порядке обновлять сельские почтовые отделения на северных территориях. Считаем также важным запустить программу «Земский почтальон», которая позволит привлечь специалистов в почтовые отделения на селе, в том числе в Арктической зоне,

– рассказала Ольга Шмаеник.

Конференция также приняла обращение, направленное на поддержку библиотек и музеев. Поддержано и обращение в адрес правительства РФ по увеличению финансирования мероприятий, направленных на сохранение Балтийской водной системы в рамках нового федерального проекта «Вода России».

Все наши предложения актуальны не только для нашей республики, но и для регионов Северо-Запада России. Они поддержаны одиннадцатью парламентами федерального округа. А когда такая поддержка есть, то шансы, что инициативы получат поддержку уже на федеральном уровне, в разы возрастают,

– отметила Ольга Шмаеник.

Всего на конференции рассмотрели более 20 вопросов.

Фото: Заксобрание РК