Осуждены хулиганы, напавшие на «Бургер Кинг» в Петрозаводске

В Петрозаводске осуждены двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний. Они обвинялись в хулиганстве, а юноша-подросток также в незаконном обороте наркотиков, сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в сентябре 2022 года в кафе «Бургер Кинг» в карельской столице молодые люди устроили конфликт с другими посетителями и с кассиром. В ответ на замечания хулиганы вышли на улицу, достали пневматические пистолеты и несколько раз выстрелили в окно кафе, направив оружие в сторону кассира. После этого они вернулись в помещение, забрали заказ и скрылись. Окна получили повреждения.

В августе 2022 года один из юношей оборудовал тайник, в котором хранил наркотическое вещество для последующего сбыта. Тайник был обнаружен правоохранителями.

С учетом обстоятельств дела суд назначил обвиняемым реальные сроки. Несовершеннолетний получил 4 года 10 дней в воспитательной колонии, его подельник проведет 4 года 6 месяцев в колонии общего режима. // Фото: unsplash.com / Jilbert Ebrahimi