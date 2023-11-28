Грузовик снес светофор в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске на Лососинском шоссе произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль выехал со второстепенной дороги и попытался сходу занять левую полосу. Следовавший по главной дороге грузовик был вынужден выехать на разделительную полосу. Он врезался в светофор.

В результате аварии грузовик и светофор получили повреждения. А легковой автомобиль уехал с места ДТП. // Фото: скриншот видео Sampo.ru, ролик с сайта dtpptz.ru