Осужденный экс-чиновник из Карелии вышел из колонии в Мордовии

Суд Мордовии смягчил приговор осужденному за взятки бывшему чиновнику из Карелии Денису Косареву.

В Карелии экс-председателя Госкомимущества приговорили к пяти годам колонии строгого режима и пятимиллионному штрафу. Наказание бывший чиновник с 14 мая 2019 года отбывал в Мордовии.

В декабре Зубово-Полянский районный суд удовлетворил ходатайство и заменил неотбытую часть реального срока принудительными работами. Постановление опубликовано на сайте суда. В документе сказано, что Косарев в колонии трудился швеей, к труду относится добросовестно, режим содержания не нарушал, был дважды поощрен. Ходатайство о смягчении наказания поддержали администрация колонии и прокуратура.

Косарева судили за шесть взяток на общую сумму 2,630 млн руб. и один эпизод по статье «присвоение или растрата» (160 УК РФ). Также за взятки к 12 годам лишения свободы был приговорен бывший первый заместитель председателя госкомитета Карелии по управлению госимуществом Сергей Максимов. Кроме того, за дачу взятки был осужден предприниматель Степан Морозов.