Заполучив чужую карту, житель Карелии решил жить на широкую ногу

В полицию Петрозаводска обратился 66-летний горожанин и сообщил, что кто-то расплачивается его картой и уже потратил 9 000 рублей, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили 36-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что распивал спиртное в компании малознакомых граждан. Когда ему предложили сходить в магазин за добавкой и отдали банковскую карту, он решил не возвращаться к собутыльникам, а потратить деньги по своему усмотрению.

Подозреваемый покупал себе алкоголь, сигареты и другие товары. За пару дней он потратил около 10 тысяч рублей.

По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта zhel.city