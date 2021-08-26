Осужденным в Карелии предложили делать коллажи, чтобы успокоиться

В учреждениях системы УФСИН РФ по Карелии с осужденными в том числе работают психологи. Они помогают справиться с негативными эмоциями и сформировать правильные жизненные ценности, сообщили в ведомстве.

Психологи ФКУ ИК-1 применяют в работе разные методы. С находящимися в остром кризисном состоянии заключенными эффективны техники, позволяющие выразить переживания, осознать внутренние причины проблем и найти конструктивные решения.

В частности, специалисты используют технику коллажирования. На занятии «Моя реальность, планы и мечты» осужденные с психологом с помощью создания коллажей отражают свои чувства, желания и цели.

Занятия проводят в рамках Всероссийской акции «Жизнь», осужденных стремятся вывести в так называемое ресурсное состояние, победив деструктивные устремления. // Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Карелии