Останутся ли в Петрозаводске новые автобусы? Решит суд

Текст и фото: Антонина Кябелева

15 января 2024 года в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение иска транспортных компаний к петрозаводской администрации. Это уже повторное рассмотрение дела, связанного с транспортной реформой в Петрозаводске.

В 2023 году Петрозаводский городской суд встал на сторону шести транспортных компаний – ООО «Автосити», ООО «АТП-2», ООО «АТП-3», ООО «АТП-4 Тосноавто», ООО «АТП» и ООО «Транспортная компания», которые добивались отмены документа планирования регулярных перевозок. Этот документ определял порядок перехода конкретных автобусных маршрутов с нерегулируемых на регулируемые тарифы.

С июня 2023 года в Петрозаводске современные автобусы компании ООО «Транс-Балт», которая стала работать по регулируемым тарифам, фактически вытеснили прежних перевозчиков с трех маршрутов - № 5, 14 и 29.

Администрация отозвала ранее выданные свидетельства на право осуществлять перевозки по этим маршрутам. Данное решение компании, оставшиеся без свидетельств, пытаются отменить в Арбитражном суде Карелии. Но рассмотрение дела приостановлено до того момента, пока не будет вынесено окончательное решение в суде общей юрисдикции по поводу документа планирования регулярных перевозок.

В конце 2023 года Верховный суд Карелии вернул дело на новое рассмотрение. С тех пор принципиально позиции сторон не изменились. Но в конце 2023 года петрозаводская администрация из-за дефицита средств внесла изменения в документ планирования регулярных перевозок, отодвинув с 2024 на 2025-2026 годы переход на регулируемые тарифы оставшихся автобусныых маршрутов.

К тому же к шести компаниям, оспаривающих документ планирования регулярных перевозок, присоединился еще один административный истец – ООО ТК «Паллада». Судья Анна Нуриева объединила два иска в одно дело.

Компания «Паллада» осуществляет перевозки по автобусным маршрутам № 3 и 25. И хоть по этим маршрутам переход на регулируемые тарифы перенесен на 2025-2026 годы, в компании настаивают, что до окончания действия свидетельств их не могут лишить возможности работать на городских маршрутах. Это общая позиция всех транспортных компаний, обратившихся в суд. У них действие свидетельств заканчивается 11 августа 2026 года. Истцы настаивают, что до этого момента их не имеют права лишать возможности работать на маршрутах.

Ольга Лобаго, которая представляет интересы шести транспортных компаний, прямо сказала, что после 11 августа 2026 года, когда срок свидетельств истечет, мэрия Петрозаводска вольна делать с автобусными маршрутами все, что угодно.

Когда в августе 2021 года транспортным компаниям продлевали свидетельства на пять лет, для перехода на регулируемые тарифы было достаточно предупредить компании за 180 дней. В 2022 году федеральное законодательство изменилось: органы местного самоуправления обязали согласовывать с компаниями изменение маршрута, если у перевозчика есть действующее свидетельство.

Ольга Лобаго, сославшись на имеющуюся судебную практику, отметила, что в городской администрации могли бы обойтись без получения согласия со стороны перевозчиков на переход на регулируемый тариф, если бы на момент продления свидетельств, то есть на август 2021 года, в документе планирования были бы предусмотрены подобные изменения. Аналогичная логика, по мнению истцов, распространяется и на другие маршруты.

Позиция петрозаводской администрации заключается в том, что на момент продления свидетельств для перехода на регулируемый тариф необходимо было лишь предупредить перевозчиков за 180 дней. По словам представителя мэрии Петрозаводска Елены Аникиной, на момент продления свидетельств документа планирования принято не было.

«Администрация не могла предполагать, что будут внесены изменения в законодательство и будут изменены существенные условия осуществления перевозок»,

- сказала Аникина.

Она напомнила, что свидетельства были продлены без проведения нового конкурса.

Елена Аникина отметила в суде, что с перевозчиками, которые работают по нерегулируемым маршрутам, у администрации нет никаких договоров и нет реальных механизмов воздействия, когда компании допускают нарушения. Самая распространенная претензия к перевозчикам, по ее словам, это несоблюдение расписания.

Что мешало аннулировать свидетельства, если перевозчики постоянно нарушали график движения, а пассажиры забрасывали мэрию жалобами на грязь в автобусах, грубость водителей, опасное вождение?

«Не так все легко...»,

- единственное, что могла ответить Елена Аникина. Она сказала, что уточнит, предпринимались ли такие попытки со стороны администрации.

Судья приняла решение привлечь к рассмотрению дела представителей карельского УФАС. Следующее заседание намечено на 6 февраля 2024 года.