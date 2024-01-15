Школьники Петрозаводска возвращаются к очному обучению

Учащиеся 7, 8 и 10 классов школ Петрозаводска с 16 января вернутся к очной форме обучения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Отмечается, что учреждения дополнительного образования города также возвращаются к своей привычной форме работы.

Напомним, организация учебного процесса была изменена с 9 января по рекомендации главного санитарного врача Карелии. На дистанционку были отправлены ученики 7, 8 и 10 классов всех школ. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli