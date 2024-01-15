Мультипликатору из карельского поселка присвоено почетное звание

В зале Благородного собрания Национального музея прошла торжественная церемония вручения государственных наград ученым и строителям, врачам и педагогам, деятелям культуры и образования, работникам лесной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также работникам других отраслей.

Руководитель арт-студии «Домик света» из Эссойлы Олег Николаевич Обносов тоже принимал поздравления от односельчан и коллег (на снимке: с художником Бадри Топурия). Он создал в Этно-культурном центре «Киелен кирью» мультипликационную студию. Почти семнадцать лет мальчишки и девчонки вместе со своим руководителем делают мультики на русском и карельском языках. Только представьте, обычные школьники становятся мультипликаторами, звукорежиссерами, сценаристами. Они сами придумывают сюжет и персонажей. Юные мультипликаторы вместе со своим руоводителем не бояться творить. Они создавали игры, работали над мультфильмами, выполненными в компьютерной, перекладиной и кукольной технике анимации. Не раз его воспитанники становились победителями Всероссийских и Международных конкурсов.

«Он старается детей вовлечь в этот процесс. Они вместе участвуют не только в дистанционных конкурсах, но и в очных: ездили в Москву, Санкт-Петербург. Он отличный фотограф, создает музыкальные клипы на песни эссойльских творческих коллективов. Красивое оформление выставочного зала в библиотеке — это тоже его заслуга», — рассказывают о талантах односельчанина жители Эссойлы.

Олегу Николаевичу хватает времени развивать творческие способности и у взрослых. Несколько лет в клубном формировании «Сямозерская палитра» эссойльчане занимаются живописью. Они часто выезжают в деревни Сямозерья и пишут пейзажи с натуры.

«Если о планах, то они уже расписаны на два года вперед. Создание анимации это не краткосрочный проект. Награду рассматриваю не только как выражение признания моих заслуг, но и как поддержку развития детской мультипликации у нас в Карелии»,

— говорит Олег Обносов.

Олег Николаевич подчеркнул, что анимация как вид изобразительного искусства продолжает стремительно совершенствоваться у нас в стране, что дает большую возможность для развития детей:

«А это будущее. Ученики вырастут и будут создавать свои фильмы, рекламные ролики, видеообзоры, а значит, формировать культуру, духовную составляющую нашей Родины».

В настоящее время в арт-студии «Домик света» вновь кипит работа. Школьники со своим руководителем приступили к созданию документального мультипликационного фильма о Герое Советского Союза Марии Мелентьевой. Легендарной разведчице в 2024 году исполнилось бы 100 лет. По замыслу участников коллектива, мультфильм расскажет о героическом поступке Марийки в годы Великой Отечественной войны. // фото со странички Олега Обносова ВК