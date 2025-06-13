Особых осадков не ожидается в Карелии 14 июня

Завтра, 14 июня, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по республике ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9°С, днем +18, +23°С, местами у водоемов +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ожидается до 22 градусов, ясно.

В Сегеже до +18, ясно.

В Сортавале до +20, ясно.

Ожидается слабая гоемагнитная буря. © «Петрозаводск говорит»