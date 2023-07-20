Ошибка или захват – в Суоярви возникли проблемы при расселении барака

В Минстрое Карелии отреагировали на сообщения в соцсети о проблемах при расселении десятиквартирного одноэтажного барака на улице Набережная в Суоярви.

Руководитель ведомства написал в соцсети, что площадь квартир по техническому паспорту и данным Росреестра – около 24 кв.м. каждая.

По некоторым была выплачена компенсация за изъятие именно за эту площадь. Для расселения четырех муниципальных квартир в новом доме на улице Октябрьская были предусмотрены квартиры площадью 25-27 метров.

Россыпнов обещал проверить заявления жильцов, которые утверждают, что фактически занимаемая ими площадь составлял 47 метров.

«Это может объясняться либо самовольным занятием общих помещений, либо ошибкой при расчетах коммунальных услуг. Если выяснится, что квитанции выставлялись на большую площадь, сделаем перерасчет»,

- написал министр.

Он подчеркнул, что людей расселяют на основании официальной площади квартиры, которая указана в техпаспорте и в базе Росреестра, а самовольно занимаемые помещения в расселяемую площадь не входят. // фото freepik.com