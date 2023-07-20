Два переезда временно закроют в Петрозаводске

На Ключевой из-за ремонта железнодорожных путей временно закроются два переезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Так, 21 июля с 11:00 до 15:00 проезд автомобилей запретят в районе пересечения путей с улицей Антонова. В районе железнодорожного переезда на улице Ключевой проезд запретят с 23:00 25 июля до 5:00 следующего дня. В периоды с 21:00 до 23:00 25 июля и с 5:00 до 9:00 26 июля на участке дороги организуют реверсивное движение.

Мэрия просит водителей учитывать эту информацию и заранее обдумывать свои маршруты. // Фото: unsplash.com