Осенние работы ведутся по всему Петрозаводску

Сотрудники Городского комбината благоустройства проводят осенние работы на улицах Петрозаводска. В парках, скверах убирается мусор и опавшая листва. Очищаются пешеходные переходы, остановочные комплексы, лестницы и другие элементы пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы ведутся по всему Петрозаводску. Работают и техника, и мобильные бригады. Вчера сотрудники комбината помыли мраморные монументы на аллее Воинской славы и в сквере Вечный огонь. Кроме того, подрядчик продолжает убирать однолетние цветы с городских клумб на Онежской набережной, на Березовой аллее, в парке Ямка, в скверах Ивана Сенькина, Марии Мелентьевой и Вечный огонь.

Петрозаводчанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051. Фото мэрии