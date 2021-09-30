30 сентября 2021, 15:36
Общество

Осенние работы ведутся по всему Петрозаводску

Подрядчик сметает опавшую листву с пешеходных дорожек, лестничных спусков и детских площадок карельской столицы

Сотрудники Городского комбината благоустройства проводят осенние работы на улицах Петрозаводска. В парках, скверах убирается мусор и опавшая листва. Очищаются пешеходные переходы, остановочные комплексы, лестницы и другие элементы пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии города.

Работы ведутся по всему Петрозаводску. Работают и техника, и мобильные бригады. Вчера сотрудники комбината помыли мраморные монументы на аллее Воинской славы и в сквере Вечный огонь. Кроме того, подрядчик продолжает убирать однолетние цветы с городских клумб на Онежской набережной, на Березовой аллее, в парке Ямка, в скверах Ивана Сенькина, Марии Мелентьевой и Вечный огонь.

Петрозаводчанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051. Фото мэрии

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Метки: 
Петрозаводск
листва
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цветы
Мэрия
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