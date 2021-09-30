Собственник ценной земли в Карелии незаконно строил на участке дом

Инспектор Россельхознадзора выявил нарушение земельного законодательства в Пряжинском районе. В ведомстве сообщили, что владельца участка оштрафовали.

Земельный участок площадью 25 200 квадратных метров относится к разряду особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Он предназначен под пашню.

Но на деле земля заросла сорной травой, кустарниками и деревьями. Хозяин не обрабатывает почву, не очищает каналы для отвода воды. Поэтому мелиоративная система нарушена.

Мужчину оштрафовали на 20 500 рублей и выдали ему предписание об устранении нарушений.

Кроме того, на участке нашли хозяйственные постройки, здесь владелец строил жилой дом. Разрешения на земляные работы у него не было, проекта рекультивации тоже. За это хозяина земли оштрафовали еще на тысячу рублей. // Фото: tcho.ru