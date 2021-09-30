Население Карелии прирастало на сто тысяч человек за шесть лет

Понятно, что население росло в том числе за счет приехавших не по своей воле людей. С одной стороны, шло заселение Карелии украинцами и белорусами, а с другой – печальной – десятки тысяч советских граждан прибывали в места заключения, так сказать, в «подстоличную Сибирь».

Например, на стройку Беломорско-Балтийского канала. В истории большинства россиян бренд Беломорканала заключен в популярной пачке папирос. На этом образе построена знаменитая на всю Россию картина П.Белова «Беломорканал»… (Видео)