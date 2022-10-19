19 октября 2022, 15:19
Осенние работы продолжаются в разных районах Петрозаводска
Подрядчик убирает с улиц листву, ухаживает за растениями и обслуживает подземный пешеходный переход в столице Карелии
Сотрудники Городского комбината благоустройства поддерживают порядок на общественных территориях Петрозаводска. Работы ежедневно ведутся в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, специалисты сметают опавшую листву с пешеходных дорожек и лестничных спусков. Работа ведется в парках, скверах и на площадях Петрозаводска. В парках проходит также механизированная уборка.
Накануне подрядчик помыл подземный пешеходный переход под железной дорогой. Также работники ухаживают за молодыми посадками в разных районах города.
Петрозаводчанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. Фото мэрии Петрозаводска