Осенние работы продолжаются в разных районах Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства поддерживают порядок на общественных территориях Петрозаводска. Работы ежедневно ведутся в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, специалисты сметают опавшую листву с пешеходных дорожек и лестничных спусков. Работа ведется в парках, скверах и на площадях Петрозаводска. В парках проходит также механизированная уборка.

Накануне подрядчик помыл подземный пешеходный переход под железной дорогой. Также работники ухаживают за молодыми посадками в разных районах города.

Петрозаводчанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. Фото мэрии Петрозаводска