Петрозаводчанам напомнили, что экостанции больше не принимают стекло

С 4 октября экостанции Петрозаводска перестали принимать стекло. Но горожане продолжают нести стеклотару, складируя ее возле контейнеров или выбрасывая в соседние емкости, предназначенные для другого мусора.

В пресс-службе регоператора еще раз разъяснили, что ограничения по сбору стеклотары связаны с конструктивными особенностями контейнеров – стекло бьется, попадает в другие фракции, а сбор и транспортировка осколков опасны. При этом экостанции продолжают работу: отсеки для стекла переориентированы на другие виды вторсырья.

«Призываем жителей перестать приносить на станции стеклотару. Не переживайте, в Петрозаводске в переработку стекло можно сдать по двум адресам»,

- говорится в сообщении.

Напомним, в компании «ЮВИ ПТЗ», пункт приема которой находится на по адресу: Шуйское шоссе, 12В, где принимают стеклянные банки и бутылки и стеклобой любого цвета). А также в компании «Вторичные ресурсы» принимают стекло веслом от 1 кг (банки и бутылки, листовое стекло). Ее офис пункт приема расположен по адресу: пр. Тидена, 1. Фото: vk.com/keo10.