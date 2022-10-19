Некачественное молоко обнаружили в больнице в Карелии

Прокуратура и Россельхознадзор пришли с проверкой в одну из больниц Карелии. Специалисты взяли пробы ультрапастеризованного молока, произведенного московским предприятием в Смоленской области. Результат удивил специалистов.

«Исследования показали несоответствие молока по массовой доле белка (1,24% при нормативном значении не менее 3,0%)»,

- сообщили в Россельхознадзоре.

Производитель и получатель продукции вынесли предостережения. Информацию также передали в УФАС и прокуратуру. (фото unsplash.com, Frank Luca)