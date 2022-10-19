19 октября 2022, 14:00
Некачественное молоко обнаружили в больнице в Карелии
Жирность молока оказалась намного ниже нормы
Прокуратура и Россельхознадзор пришли с проверкой в одну из больниц Карелии. Специалисты взяли пробы ультрапастеризованного молока, произведенного московским предприятием в Смоленской области. Результат удивил специалистов.
«Исследования показали несоответствие молока по массовой доле белка (1,24% при нормативном значении не менее 3,0%)»,
- сообщили в Россельхознадзоре.
Производитель и получатель продукции вынесли предостережения. Информацию также передали в УФАС и прокуратуру. (фото unsplash.com, Frank Luca)