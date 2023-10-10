Осадков в Карелии сегодня синоптики не ждут

Сегодня, 10 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха +1, +6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2+2, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2+3, перменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +5, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»